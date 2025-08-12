AK Parti'nin Çorum'daki yerel temsilcileri önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasını istişare etti.

AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ile Oğuzhan Kaya, İl Başkanı Yakup Alar ve İl Teşkilat Başkanı Sami Odabaş bir araya gelerek teşkilat çalışmalarımı değerlendirdiler.

Yapılan açıklamada, "Şehrimiz için atacağımız adımları, yapacağımız hizmetleri ve önümüzdeki döneme dair yol haritamızı istişare ettik. Birlik ve beraberlik içinde, hemşehrilerimizin her alanda daha güçlü bir Çorum’a kavuşması için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.