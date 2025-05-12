Ahlatcı Çorum FK’da 7 yıldır yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Mustafa Ercan yönetimden istifa etti ve uluslararası menajerlik şirketi ile futbolun içinde olmaya devam edeceğini söyledi.

Ercan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; ‘2018-2019 Futbol Sezonundan itibaren görev aldığım Çorum FK Yönetim Kurulundan bugün itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. Uluslararası bir menajerlik şirketi olan Creating Winners ile futbolun içinde kalmaya devam edeceğim. Yaşadığımız Şampiyonluklar ve Süper Lig final heyecanı yaşatan Kulüp Başkan'ımız Sayın Oğuzhan Yalçın' a teşekkürlerimi sunarım. Futbolcularımıza, yönetim kurulu arkadaşlarıma, taraftarımıza, beraber çalıştığımız çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim." dedi