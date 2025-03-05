Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, ilçede yapılaması planlanan Yük Deresi Göleti proje için Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider’i makamında ziyaret etti.

Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan İsbir, “Ortaköy Yük Deresi Göleti projesinin 5 yıllık dönemimizde ihalesinin yapılıp ilçemiz çiftçilerinin hizmetine sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ise çalışmaları takip ettiğini ve yakından ilgileneceğini belirtti.