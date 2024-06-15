Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, İlçeye yapılacak olan Yükderesi Göleti'nin yapım ihalesine geçmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde DSİ Şube Müdürlüğü ve Şapinuva Kazı Başkanı ile bir görüşme gerçekleştiren Başkan İsbir, önceki gün Ankara’da üyesi bulunduğu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu toplantısına katılarak bölge hakkında bilgi verdi.

Başkan İsbir yapmış olduğu açıklamada, 'İlçemiz sınırları içerisinde yapılacak olan Yükderesi göletimizin proje ihalesi tamamlanmış yapım ihalesi aşamasına geçmiştik.Ancak su kanallarının bir bölümü kısmen sit alanı içerisinde kalmakta idi,

DSİ Şube Müdürlüğümüz ve Kazı Başkanlığımız ile görüşme sağlayarak bilgi alışverişinde bulunduk,devamında ise konunun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nda görüşülmesini sağlayarak kurulumuzda bir brifing verdik,yapılacak çalışma esnasında Müze müdürlüğümüzce görevlendirilecek bir personel gözetiminde çalışmaların gerçekleştirilebileceği kanaatine vardık,bundan sonra artık yapım ihalesi aşamasına geçiyoruz,İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun.'dedi.