Geçtiğimiz hafta Esenler Erokspor maçı öncesinde geçirdiği ağır hastalık nedeni ile o maçta forma giyemeyen Yusuf Erdoğan dün akşam oynanan Iğdır FK maçı kadrosunda da yer almadı.

Geçirdiği ağır hastalık nedeni ile vücut direnci düşen Yusuf Erdoğan’ın bu nedenle Iğdır FK maçı kadrosunda da yer almadığı öğrenildi.

Erdoğan maçı tribünden izlerken, maç esnasında takım arkadaşlarını uyardı, destek verdi.

Kaptan Erdoğan'ın mili aradan sonra oynanacak Bandırma maçında takımdaki yerini alması bekleniyor.