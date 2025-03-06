Çorum Belediyesi Zabıta Müdürü İrfan Göyhan’ın annesi Satı Göyhan (75) vefat etti.
Çorum Belediyesi Zabıta Müdürü İrfan Göyhan’ın annesi Satı Göyhan, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Merhumenin cenazesi dün Sungurlu Ulu Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sarıtepe Mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Çorum Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Editör: Fatih Akbaş