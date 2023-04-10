YÜKSEL BASAR

MHP’nin Çorum’dan 20 yıldır milletvekili çıkaramadığını belirten Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, bu dönemde mecliste Çorum’u temsil edecek temsilcilerinin olacağına yürekten inandığını ifade ederek, “Çorum’umuzun makus talihini kırmamız lazım” dedi.

MHP Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, partinin ilçe başkanları ile bir araya geldi.

14 Mayıs’ta yapılacak olan 28. dönem milletvekilliği seçimlerinde MHP’den Çorum milletvekili adayı gösterilen Vahit Kayrıcı, hafta sonu Çorum’a gelerek seçim çalışmalarına başladı.

Kayrıcı, parti il binasında düzenlenen tanıtım toplantısının hemen ardından da ilçe başkanları ile bir araya geldi.

TEŞKİLATLARA BİRLİK MESAJI

İlçe başkanlarını dinleyen ve seçim öncesinde yapılması gereken çalışmalar hakkında istişarede bulunan Vahit Kayrıcı, tüm teşkilatlara da “Kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım” diyerek birlik beraberlik mesajı verdi.

‘ÜLKENİN GELECEĞİ İÇİN ERDOĞAN’IN YENİDEN CUMHURBAŞKANI SEÇİLMESİ LAZIM’

14 Mayıs seçimlerinin büyük önem taşıdığının altını çizen Kayrıcı, ülkenin geleceğinin Cumhur İttifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi ve MHP’nin TBMM’de çok güçlü bir şekilde temsil edilmesine bağlı olduğunu vurguladı.

‘ÜLKEMİZİ BÖLGESİNDE LİDER ÜLKE YAPMAK MECBURİYETİMİZ VAR’

“Mesele vatansa gerisi teferruattır” düsturu ile hareket etmeleri gerektiğine vurgu Kayrıcı, “Hiçbir şeyin hesabı bugün görülmez. Bu seçimde elbirliği ile dayanışma içinde bu kötülükleri bertaraf edip ülkemizi bölgesinde lider ülke yapmak mecburiyetimiz var. Bununda başka bir yolu yok. Hepimiz birbirimize destek içinde olacağız, dayanışma içinde olacağız” diye konuştu.

‘MHP ÇORUM’DAN BU DÖNEM VEKİL ÇIKARTACAK’

“Çorum’umuzun makus talihini kırmamız lazım” diyen Kayrıcı, 20 yılı aşkın süredir Çorum’dan milletvekili çıkaramayan MHP’nin bu dönemde mecliste Çorum’u temsil edecek temsilcilerinin olacağına yürekten inandığını kaydetti.

Kayrıcı, ilçe başkanlarının 14 Mayıs akşamına kadar seçim bölgelerinde gece-gündüz çalışmalarını istedi.