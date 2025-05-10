İşletmeciliğini Deniz Acar ve Caner Çam’ın yaptığı Kirve Kokereç, yeni yerinde hizmete açıldı.

Yeniyol Mahallesi Gazi 5.Sokak numara 3 (Azapahmet Cami yakını) adresinde Çorum halkının hizmetine giren Kirve Kokereç’in açılışına Beleidye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel Deniz Acar ve Caner Çam’a yeni iş yerlerinin hayırlara vesile getirmesini temenni ederek, günün anısına hediye takdim etti.

Yoğunluğun yaşandığı açılışta misafirlere kokereç ikram edildi.

9 yıl önce Çorum halkına kokereçi sevdirmek için çıktıkları bu yolda artık yeni yerlerinde daha iyi ve kaliteli hizmet vermeye amaçladıklarını belirten Deniz Acar ve Caner Çam, 9 yıldır kendi imalatımız olan kokoreç, köfte ve turşularımızla çok büyük fark yarattık. Çok güzel anılar yaşadığımız Ata Caddesi Lozanevler’den yeni dükkanımıza geçtik. Tüm Çorum’a zirvenin kokereç lezzetini sunmaya devam edeceğiz.” dedi

Kokereç lezzetinin yanında midye, köfte, ciğer, kumru, tavuk, patso, sucuk ve hamburger gibi lezzet çeşitleriyle de hizmet vereceklerini aktaran Deniz Acar ve Caner Çam; “Damaklarda iz bırakan lezzetleri tatmak isteyen herkesi Zirve Kokereç’e bekliyoruz.” diye konuştu