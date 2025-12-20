1. Amatör Küme’de heyecan yarın oynanacak üç maçla başlayacak.

Sezona kurdukları iddialı kadro ile başlayan iki takım Alaca Belediyespor ile Mimar Sinanspor arasındaki ilk haftanın zorlu maçını Mehmet Tuğluk yönetecek.

İl Hakem Komitesi bugün oynanacak U 18 Ligi ile yarın oynanacak U 15 Ligi ve 1. Amatör Küme maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Buna göre haftanın maçları ve yönetecek hakemler şöyle:

U 18 LİGİ: osmancık Kandiberspor- Sungurlu Belediyespor: Elvan Mert Armutcu.Muhammed Emin Çamlı, Emirhan Önder. İskilipgücüspor- İskilipspor: Hasan Berk Soytemiz, Olcay Çetin, Yunus Emre Yeşil. Alaca Belediyespor- Vefa Gençlikspor: Nuriye Çınar Bal, Mahmutcan Doğan, Recep Fatih Dursun. Çorum Anadolu FK - Maviay Gençlikspor: Lütfican Arduz, Meric Devran Demiral, Sefa Çeyiz.

U 15 LİGİ: Vefaspor- Alaca Belediyespor: Ömür Soyteemiz, Yusuf Enes Demir, Hasan Poyraz Aksoy. Osmancık Kandiberspor- İkbalspor: Emre Çelikcan, Yiğithan Akyol, Emirhün Sümer. Gençlerbirliği- Çorum Anadolu FK: Yunus Emre Tok, Mehmet Emin Dincer, Hasan Sarı. Çorum İdman Yurdu- Mimar Sinanspor: Muammer Tekmen, Arda Varlık, Şevval Bayrak.

1. AMATÖR KÜME:Alaca Belediyespor- Mimar Sinanspor: Mehmet Tuğluk, M. Emre Alagöz, Uğur Koçak. İskilipspor- Sungurlu Belediyespor: Serhat Doğan, Fatih Koçak, Ebubekir Kılcı. HE Kültürspor- Ulukavakspor: İsmail Sırma, Efe Ataç, Muhammed Yıldırım.