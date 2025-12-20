Çorum’un spor alanındaki iki büyük müdürlüğü bir araya geldi.

Belediye Başkan Yardımcısı ve Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi İsmail Yağbat ve Spor Müdürlüğü ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’ı ziyaret etti.

Belediye Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak beraberinde Çorum Belediyespor yönetim kurulu üyeleri Güreş İl Temsilcisi Bülent Tuzcu ve Güreş antrenörü Leven Kaleli’ni katıldığı ziyarette Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu da katıldı.

Ziyaret sırasında Çorum’da sporun gelişimi ve yeni şampiyon sporcular çıkarmak için iki büyük spor kurumunun yapacağı iş birliğinin önemine dikkat çekildi.

Görüşmede Çorum’da spora gönül veren tüm paydaşların el birliği ile gençleri spora yönlendirme ve gelişimleri için yapılması gerekenler konusunda görüş alış verişinde bulunuldu ve ortak iş birliğinin artarak devam etmesi için görüş ve gönül birliği ortaya konuldu.