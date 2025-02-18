1. Amatör Küme’de altıncı maçlar sonunda zirve yarışı nefes nefese.

Ligde altıncı maçclar sonunda şampiyonluk yarışı üç takım arasında geçecek görünüyor. Ligde üç takımın henüz mağlubiyeti bulunmuyor.

İlk haftanan liderlik koltuğuna oturan HE Kültürspor altıncı maçında ikinci beraberliği Alaca Belediyespor deplasmanında aldı. İki takımında gol yollarında başarılı olamadığı maçtan 0-0 beraberlik ile ayrılan iki takım haftayı birer puanla kapattılar.

Alacagücüspor ise Ulukavakspor deplasmanında aldığı 5-2’lik galibiyet ile zirvedeki rakiplerinin ikişer puan kaybettiği haftanın en karlı takımı oldu. Kültürspor liderliğini sürdürürken Alacagücüspor ve Alaca Belediyespor ise 12’şer puanla takiplerini sürdürdüler.

Alt sıralarda kurtulma mücadelesi veren iki takım Gülabibeyspor ile İskilipgücüspor arasındaki maçta ise konuk takım ilk yarıyı 1-0 önde tamamladığı maçın ikinci yarısında bulduğu gollerle 3-1 galip gelen ve üç puanın sahibi olan Gülabibeyspor alttan uzaklaşmayı başardı.

İskilipspor ise sahasında konuk ettiği Osmancıkgücü karşısında aldığı 5-0’lık farklı galibiyet ile alt sıralardan uzaklaştı ve üstte tutunmayı başardı.

Ligde ilk yarının son hafta maçları pazar günü oynanacak. Lider Kültürspor evinde İskilipspor’u konuk ederken ikinci sıradaki Alacagücüspor sahasında Gülabibey ile Alaca Belediyespor ise İskilipgücüspor deplasmanında galibiyet arayacak.

Ligde son iki sırada alan ve düşmeme mücadelesi veren iki takım Osmancıkgücüspor ile Ulukavakspor takımları arasındaki maçta düşme hattı için oldukça kritik.