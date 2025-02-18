Çorum’da yapılan Okullarlarası Liseli Gençler Yüzme Bölge birinciliğinde Çorum’dan kürsüye çıkan tek isim Gökhan Efe Saraç oldu.

15-16 Şubat tarihlerinde Olimpik Yüzme Havuzunda yapılan bölge birinciliğinde 15 ilden 155 sporcu mücadele etti.

Yapılan yarışmalar sonunda Özel Çorum Bilgi Koleji’nden Gökhan Efe Saraç 50 ve 100 metre serbest kategorilerinde iki birincilik 50 metre kelebekte ise dördüncü olarak bölge birinciliğini üç madalya ile tamamladı.

Yapılan yarışmalar sonunda ilk dört sırayı alan sporcular Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandılar.

İlimizden Gökhan Efe Saraç üç kategoride Türkiye Şampiyonasında yarışmaya hak kazandı.