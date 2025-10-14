Arca Çorum FK ligin 10. hafta maçında cumartesi akşamı Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Milli ara nedeni ile geçtiğimiz hafta içini yoğun bir program ile geçiren kırmızı siyahlı takım pazar günü izin yaptı.

Bir günlük iznin ardından kırmızı siyahlı takım dün saat 16’da tesislerde toplandı ve saat 18’de tesis sahasındaki antrenmana çıktı.

Teknik Direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki çalışmaya Geraldo ve Hasan Hüseyin dışında tüm futbolcular katıldılar.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman dar alanda yapılan pas çalışması ile devam etti.

Daha sonra kalesin yarı sahada topa baskı ve kurtulma çalışması yaptıran Teknik Heyet son bölümde ise geniş alanda uzun pas ile haftanın ilk antrenmanını tamamladı. Kırmızı Siyahlı takım bugün öğlen saatlerinde yapacağı antrenmanla Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.