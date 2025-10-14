Biathle-Triathle Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmelerinde ilimiz sporcuları başarılı bir performans gösterdiler.

11-12 Ekim tarihleri arasında Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenen Biathle-Triathle Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmelerinde Çorum Efer Spor Kulübü sporcularından U 11 erkekler kategorisinde Rüzgar Arif Bahçacı ve Miraç Demiral elde ettikleri dereceler ile milli takıma gitme konusunda büyük avantaj yakaladılar.

Antrenörler Mustafa Suna, Sevilay Şeker ve Damla Aydın yönetiminde milli takım seçmelerine katılan sporcuların performansı gelecek adına son derece umut verdi.

Rüzgar Arif Bahçacı ve Miraç Demiral’ın milli takım şansları çok yüksek kesin sonuçlar önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Çorum Eforspor Başkanı Osman Pehlivan her geçen gün ilimizde ve ülkemizde gelişmekte olan bu branşa verdikleri destekten dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu ve Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhan Aydın ile Eforspor kulübü ile Gençlikspor kulübüne teşekkür etti.