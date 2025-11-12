Çorum'da kuaförlük yapan bir genç, işyerinin bir günlük gelirini SMA hastası Mustafa Baran Karakiraz'a bağışladı.

ÖRNEK BİR DAVRANIŞ

Çorum'da SMA Tip 2 kas hastalığıyla mücadele eden Mustafa Baran Karakiraz'a örnek bir yardım geldi. Kuaför Kenan Ahıska, daha önce başka çocuklar için yaptığı destek kampanyasını müşterileriyle birlikte yeniden tekrarladı.

8500 LİRALIK DESTEK

İşyerindeki müşterilere yaptıkları çalışmayla ilgili bilgiler veren Kenan Ahıska, gün sonunda kazanılan 8500 lirayı SMA hastası Mustafa Baran Karakiraz'a bağışladı. Genç kuaförün bu örnek davranışı büyük takdir topladı.