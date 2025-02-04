1. Amatör Küme’de şampiyonluk yarıyı nefes kesecek gibi görünüyor.

HE Kültürspor ve Alaca Belediyespor takımları zirveyi aynı puanla paylaşıyorlar. Alacagücüspor ise takibini sürdürüyor.

Ligde şampiyonluk ve ligde kalma mücadelesi veren takımlar arasındaki güç dengesinin çok farklı olması nedeni ile farklı skorlar ortaya çıkıyor. Ligde oynanan 16 maçta 84 gol atılırken maç başına gol ortalaması 5,25 gibi çok yüksek rakamlara ulaştı.

Haftaya lider olarak giren Kültürspor ligin puansız takımı Ulukavakspor karşısında 6-0 gibi net bir skorla yenerek 21 gol atan ve bir gol yiyerek liderliğini devam ettirdi. Alaca Belediyespor ise Osmancıkgücü deplasmanında 2-0 öne geçtiği karşılaşmada son dakikalarda sıkıntı yaşasa da maçı 3-2 kazanarak 10 puanla lideri takibini sürdürdü.

Alacagücüspor ise evinde konuk ettiği İskilipgücüspor karşısında 7-0’lık rahat bir galibiyet alarak ikinci galibiyetini aldı ve 8 puanla üçüncü sıradaki yerini korudu.

Haftanın en gollü maçında ise Gülabibeyspor ile İskilipspor takımları arasındaki gol düellosundan kazanan çıkmadı ve maç 4-4 beraberlik ile sona erdi ve takımlar haftayı birer puanla kapattı.

Ligde beşinci hafta maçları pazar günü oynanacak. Lider Kültürspor, Gülabibeyspor ile karşılaşırken, Alaca Belediyespor ise İskilipspor deplasmanında galibiyet arayacak.

Alacagücüspor, Osmancıkgücüspor deplasmanında mücadele ederken alt sıraları yakından ilgilendiren maçta ise İskilipgücüspor ile Ulukavakspor takımları karşılaşacaklar.