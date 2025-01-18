1. Amatör Küme’de ikinci hafta maçları yarın oynanacak.
Ligde ilk hafta aldığı farklı galibiyet ile liderlik koltuğuna oturan Kültürspor ikinci maçında yarın saat 14’de İskilipgücüspor deplasmanında galibiyet arayacak.
İlk haftanın kazanan diğer takımı Gülabibeyspor ise Osmancıkgücüspor deplasmanında yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.
İlk hafta Alaca ilçe derbisinden 0-0 berabere ayrılan Alaca Belediyespor, Ulukavakspor deplasmanında puan ararken Alacagücüspor ise sahasında İskilipspor ile karşılaşacak.
Editör: Çorum Hakimiyet