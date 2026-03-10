Arca Çorum FK’nın cumartesi günü evinde oynadığı Hatayspor maçına bilet alan 3031 kişiden 2112’si stada giriş yaptı.

Ligde son üç maçını kazanarak çıkışa geçen kırmızı siyahlı takımın Hatayspor maçına beklenen ilgi yine olmadı.

Maçı localardan 197 kişi akredite olmasına karşın giriş yapan sayısı 124 kişi oldu.

Batı Kapalı Sol’da bilet alan 118 taraftardan sadece 37’si maça girerken maraton tribününde ise bilet alan 1939 taraftardan 1501’i stada giriş yaptı.

Engelli tribününe sekiz misafir tribününe beş protokol tribününe sekiz giriş olurken Özel VİP C, E, A, B ve D tribünlerine ise 706 taraftar bilet almasına karşın giriş yapan sayısı 428’de kaldı.