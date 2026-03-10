Erkekler Bölgesel Basketbol Liginde Çorum Belediyespor üçüncü maçında Isparta Gençlikspor’a 78-76 yenilerek ilk mağlubiyetini aldı.

Pazar günü Isparta Işıkkent Spor Salonunda’nda oynanan maçta Çorum Belediyespor maça iyi başladı ve ilk periyot karşılıklı sayılarla geçerken takımlar 19-19’luk beraberlikle ilk periyotu tamamladı.

Temsilcimiz ikinci periyotta ise kelimenin tam anlamı ile döküldü. Savunmayı yapamayan hücumda sayı üretmekte zorlanan Çorum Belediyespor karşısında ev sahibi Isparta Gençlikspor kulübü iyi değerlendirdi ve bu periyotu 24-9 gibi farklı skorla önde tamamlayarak soyunma odasına 43-28’lik skorla önde girdi.

Üçüncü periyotta ise ibre tam tersine döndü. Çorum Belediyespor takımı hücumda inanılmaz bir isabet yüzdesi yakalarken savunmada da rakibine kolay sayı izni vermedi ve bu periyotu 23-10 önde tamamladı. Son periyota ev sahibi takım 53-51 önde girdi.

Maçın dördüncü seti ise inanılmaz bir mücadeleye sahne oldu. Bu periyotta iki takımda savunmayı unutunca hücumda sayılar bolca geldi. Karşılıklı sayılarla geçen bu periyotun son saniyesine kadar devam eden mücadelede takımlar bu periyotta potalara 25’er sayı bırakınca sahadan 78-76’lık skorla galip ayrılan ev sahibi Isparta ligdeki ikinci galibiyetini aldı.

Bu maçın ardından haftaya lider giren Çorum Belediyespor ikinci sıraya gerilirken Isparta Gençlikspor takımı liderlik koltuğuna oturdu.

Çorum Belediyespor basketbol takımı ligdeki dördüncü maçında 15 Mart pazar günü saat 15’de Çukurova Üniversitesi takımını konuk edecek.