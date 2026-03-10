Arca Çorum FK perşembe günü ligin 30. hafta maçında Boluspor ile deplasmanda oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Ligde son dört maçını kazanarak çıkışa geçen kırmızı siyahlı takım Boluspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Dün tesis sahasında yapılan antrenmana tüm futbolcular katıldılar. Fitnes salonunda yapılan aktivasyon hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra sahada beşe iki pas çalışması ile devam etti.

Ardından dar alanda oyun formatında pas çalışması yaptıran Teknik Heyet son bölümde ise Boluspor maçının taktik çalışmasını yaptırdı.

Teknik Direktör Uğur Uçar özellikle hücumda yaşadıkları sıkıntılar üzerine yoğunlaşırken Hatayspor maçında gördüğü eksikler üzerinde durdu ve futbolcularauyarılarda bulundu.

Kırmızı Siyahlı takımda üst üste alınan galibiyetlerin ardından morallerin yerinde olduğu gözlendi.

Kırmızı Siyahlı takım bu antrenmanla Boluspor hazırlıklarının Çorum etabını tamamladı.

Kırmızı Siyahlı takım bugün öğlen saatlerinde Bolu’ya hareket edecek. Çorum FK yarın Bolu’da yapacağı antrenmanla hazıklıklarını tamamlayacak.