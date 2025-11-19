Trendyol 1. Lig'de 13. hafta sonunda takımların değiştirdiği teknik direktör sayısı dikkat çekti.

Henüz 13 maça çıkılan 1. Lig'de 13 kez hoca değişikliğine gidildi.

Trendyol 1. Lig'de 2025-26 sezonunda teknik heyet değişikliğine giden takım sayısı 13'e yükseldi.

Sezonun 14. haftası öncesi Atakaş Hatayspor, Sakaryaspor, Alagöz Holding Iğdır FK, SMS Grup Sarıyer, Arca Çorum FK, Amed Sportif Faaliyetler, Boluspor, Adana Demirspor, Ankara Keçiörengücü, Serikspor, Ümraniyespor, Sivasspor ve Manisa FK teknik direktör değişikliğine gitti.

SARIYER VE HATAY 2 KEZ TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞTİ

Takımların henüz 13 maç oynadığı sezonda Sarıyer ve Atakaş Hatayspor, teknik direktörünü 2 kez değiştirdi.

Sakaryaspor İrfan Buz'un yerine Serhat Sütlü, Iğdır FK Çağdaş Çavuş'un yerine İbrahim Üzülmez, Çorum FK Tahsin Tam'ın yerine Çağdaş Çavuş, Amed Sportif Faaliyetler Mehmet Altıparmak'ın yerine Sinan Kaloğlu, Boluspor Mustafa Er'in yerine Ertuğrul Arslan, Ankara Keçiörengücü Sedat Ağçay'ın yerine Yalçın Koşukavak, Ümraniyespor Bülent Bölükbaşı'nın yerine Tayfun Rıdvan Albayrak, Serikspor Sergey Yuran'ın yerine İlker Paşalı, Sivasspor Osman Zeki Korkmaz'ın yerine Mehmet Altıparmak, Adana Demirspor Koray Palaz'ın yerine Kubilayhan Yücel, Manisa FK Taner Taşkın'ın yerine Mustafa Dalcı ile anlaştı.

Sezon başında teknik direktör Şenol Can'ın görev yaptığı Sarıyer, Yılmaz Vural ile anlaştıktan sonra Servet Çetin'i göreve getirdi.

Lige Murat Şahin yönetiminde başlayan Atakaş Hatayaspor, Hugo Almeida'nın ardından Gökhan Alaş ile yoluna devam ediyor.

GEÇEN SEZONDAN SADECE 3 İSİM VAR

Bandırmaspor'da Mustafa Gürsel, Esenler Erokspor'da Osman Özköylü ve Pendikspor'da Uğur Uçar geçen sezon bitiminde olduğu gibi takımlarının başında yer alıyor.

Bu ekiplerin dışında Bodrum FK'de Burhan Eşer, Erzurumspor FK'de Serkan Özbalta, İstanbulspor'da Mustafa Alper Avcı ve Vanspor FK'de Hakan Kutlu da görevini sürdürüyor.

Teknik direktör Çağdaş Çavuş ile Mehmet Altıparmak, bu sezon 2 farklı takımda görev aldı.