Navek Erkekler Masa Tenisi 3. lig B grubunda ikinci devre maçları sonunda Çorum Belediyespor B takımı dördüncü sırada yer alırken Arenaspor 8. Çorum Gençlikspor ise 10. sırada yer aldı.

28 Şubat ve 1 Mart tarihleri arasında Mersin’de yapılan 3. lig 3. Etap müsabakalarında Çorum Belediyespor takımı antrenör Köksal Gül yönetiminde sporcular Arda Kekillioğlu, Berat Özdemir ve Ali Aşnas Gül’den oluşan kadrosu ile mücadele etti.

Kendi alt yapısından yetişen sporculardan oluşan kadrosu ile mücadele eden Çorum Belediyespor bu etapta yaptığı maçlar sonunda ligde 12 maçta dokuz galibiyet üç mağlubiyet alarak dördüncü sırada yer aldı. Grupta Sakarya Büyükşehir ve Mersin MTSK 11’er galibiyet ile ilk iki sırada yer alırken Denizli Yavuzlarspor ve Çorum Belediyespor ise 9’ar galibiyetle üçüncü ve dördüncü sırada bulunuyor.

Çorum Arenaspor takımı ise Ahmet Çelik, Doruk Şendoğan, Ömer Koca, Murat Mesut Becer, Uğur Memik, Ege Bolat ve Musab Layık’lı kadrosu ile üçüncü etap maçzları sonunda 12 maçta beş galibiyet ve yedi mağlubiyet alarak sekizinci sırada yer aldı. Çorum Gençlikspor ise 12 maçta dört galibiyet ve sekiz mağlubiyet alarak onuncu sırada ve düşme potasının üzerinde bu etabı tamamladı.

İki grupta 31 takımın mücadele ettiği 3. lig maçları sonunda klasman maçları oynanmayacak son altı sırada yer alan takımlar lig düşecek.

İki grupta ilk dört takım toplam sekiz takım ise 2. lige yükselme maçlarında karşılaşacaklar,