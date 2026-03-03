Erkekler Voleybol 1. liginde Sungurlu Belediyespor ligin 30. hafta maçında bugün Fenerbahçe Medicana deplasmanında galibiyet serisini devam ettirmek ve sıralamadaki yerini korumak istiyor.

Fenerbahçe Medicana ile Sungurlu Belediyespor takımları bugün saat 16’da 50. Yıl Deniz Esinduy Spor Salonunda karşılaşacak. Ligde geçtiğimiz hafta sonu ligin lideri Onikişubat Belediyespor deplasmanında zorlu maç sonunda 3-2 galip gelerek lig ikinciliğini büyük oranda garantileyen Sungurlu Belediyespor bu maçın verdiği moralle Fenerbahçe deplasmanında kazanmak için mücadele edecek.

Temsilcimizi ilgilendiren diğer kritik maçta ise play-off mücadelesi veren Düzce Belediyespor Akademi takımı ile lig lideri Onikişubat Belediyespor arasında oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe maçını kazanarak liderin kaybetmesini bekleyecek.

Sungurlu Belediyespor Baş Antrenörü Mustafa Özdemir hedeflerinin belli olduğunu Efeler Ligine yükselmek için ellerinden geleni verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini söyledi. Özdemir liderlik için kalan iki maçlarını kazanıp rakibin kaybetmesini bekleyeceklerini belirterek ‘Lig lideri olarak çıkamasakta play-off’dan hedefimize ulaşacağız. Bunun içinde gereken mücadeleyi vereceğiz bundan kimsenin şüphesi olmasın’ dedi.