Çorumlu milli antrenör Çetin Koçak’ın görev yaptığı Özel Sporcular Yüzme Milli takımı Yunanistan’da yapılan 5th Open Swimming Meeting for Athletes with Disabilities "FILIPPEIA" organizasyonununda 24 madalya ile büyük bir başarıya imza attı.

5 Şubat ve 1 Mart tarihleri arasında Yunanistan’ın Selanik kentinde yapılan turnuvaya Türkiye ile birlikte Yunanistan, Güney Kıbrıs, Hindistan ve Sırbistan’dan Özel Sporcular mücadele ettiler.

Çorum TED Koleji Beden Eğitimi Öğretmeni ve milli takım antrenörü Çetin Koçak turnuvada sporcularının yaptıkları çalışmaların karşılığında son derece başarılı dereceler aldıklarını ve 24 madalya kazandıklarını belirterek tüm sporcularını ve teknik ekipteki arkadaşlarını tebrik etti.

Federasyon Başkanı Birol Aydın'dan Tebrik Mesajı

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı ve Dünya Virtus Yönetim Kurulu Üyesi Birol Aydın, organizasyon sonunda yaptığı değerlendirmede "Yunanistan Selanik'te iki gün boyunca sergilenen mücadele, azim ve kararlılık bizlere büyük bir gurur yaşatmıştır. Ozel sporcularımızın uluslararası arenada elde ettigi 24 madalya, Türk sporunun gücünü ve inancını bir kez daha göstermiştir. Ozel sporcularımızın disiplinli çalışmaları milli takım antrenörlerimiz ve teknik ekibimizin özverili katkıları bu başarının temelini oluşturmuştur." dedi.Federasyon Başkanı Birol Aydın, başta özel sporcularımız olmak üzere tüm teknik ekibi tebrik ederek başarılarının artarak devam etmesini temenni etti.Özel Sporcular Para Yüzme Milli Takımımızı yürekten kutluyor, ay-yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandırdıkları için teşekkür ediyoruz.