Tokat’ta yapılan Liseli Gençler Taekwondo grup birinciliğinde Çorum’dan yedi sporcu Sivas’ta yapılacak olan Türkiye Finallerinde mücadele etmeye kazandılar.

5-8 Mart tarihlerinde Tokat’ta yapılan Liseli Gençler Taekwondo grup birinciliğinde Çorumlu sporculardan erkekler 73 kiloda Togay Yolal ve kızlar 55 kiloda Yağmur Kazak tüm rakiplerini yenerek altın madalya kazandı.

78 kilo erkeklerde Eren Erden ve 45 kilo erkeklerde Mustafa Eymen Avcıoğlu, final maçında kaybederek ikinci oldular ve gümüş madalya kazandılar. Kızlar 46 kiloda Hatice Kübra Öztürk. 63 kiloda Duru Bektaş ve +68 kiloda ise Zeynep Ecevit üçüncü olarak bronz madalya kazandılar.

Taekwondo İl Temsilcisi İshak Kepçeli sporcuların grup birinciliğinde gösterdiği performans ile yedi ismin Türkiye şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandılar.

Yedi sporcunun Sivas’ta yapılacak Liseli Gençler Türkiye Taekwonda şampiyonasında ilimizi temsil edeceklerini belirten Kepçeli ‘Çorum Taekwodosunun yeniden eski günlerine dönmesi için çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini söyledi.