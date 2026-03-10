Niğde’de yaplan Okul Sporları Yıldızlar Serbest ve Grekoromen güreş grup birinciliğinde Çorumlu sekiz sporcu Türkiye Şampiyonasına katılma vizesi aldılar.

5-8 Mart tarihlerinde Niğde’de yapılan grup birinciliğinde serbest stilde 52 kiloda Berkay Gözübüyük, grekoromen ztilde 38 kiloda Eymen Ege Yalçın tüm rakiplerini yenerek birinci oldular ve final biletini aldılar.

Serbest stil 75 kiloda Ahmet Çınar Bıdık finalde kaybederek ikinci olarak finallere gitme hakkı kazandı.

Serbest stil 41 kiloda Ahmed Arif Çeker ve 100 kiloda Baki Eren Orhangazi, grekoromen stilde ise 62 kiloda İhsan Bolat ve Alperen Demirkal ile 68 kiloda Furkan Berk Yılmaz üçüncü olarak Türkiye finallerine gitme hakkı kazandılar.