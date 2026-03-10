İlimizde yapılan Liseli Gençler futsal grup birinciliğinde Başöğretmen Anadolu Lisesi üç maçını da kazanarak grup birincisi olarak yarı final grubuna yükselmeye hak kazandı.

Erkeklerde üç grupta 12 takımın mücadele ettiği grup birinciliğinde Çorum Bayşöğretmen Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmenleri Aykan Çetin, Alper Kürşat Bulut yönetiminde Berkay, Kasım, Kemal, Emir, Mert Atak, Çağan, Onur, Mert Önder, Alparslan, Sefa, Furkan Penez, Furkan Efe’li kadrosu ile mücadele etti.

Temsilcimiz grubunda ilk maçında Yozgat Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni 4-0 yenerken ikinci maçında Ankara Mustafa Kemal Anadolu Lisesi’ni zorlu mücadele sonunda 4-3 yenmeyi başardı. Grupta son maçında Ordu Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi’ni 5-4 yenen Başöğretmen Anadolu Lisesi grup birincisi olarak yarı finallerde mücadele etmeye hak kazandı. Erkeklerde B grubundan Giresun Spor Lisesi C grubundan ise Samsun Köksal Eraydın Anadolu Lisesi yarı final grubuna yükseldi. Kızlarda ise 11 takımın üç grupta yaptığı maçlar sonunda A grubunda Ankara Sincan Anadolu Lisesi, B grubundan Ordu Anadolu Lisesi C grubundan ise Ankara Şehit Ali Alıtkan Spor Lisesi yarı final grubuna yükseldiler,.