Boluspor’da değişim süreci sürüyor. Kırmızı Beyazlılarda bu sezonki dördüncü Teknik adam Mustafa Dalcı oldu. İşin ilginç yanı ise Mustafa Dalcı hafta sonunda Manisa FK’nın başında Boluspor’u 4-1 yendiği maçın ardından Manisa’daki görevinden istifa ettikten sonra Boluspor ile anlaşması oldu.

Sezona Yalçın Koşukavak ile başlayan Boluspor ardından Mustafa Er ile devam etti daha sonra Ertuğrul Aslan ile anlaşan Boluspor 13 gün önce ise Erdal Güneş’i takımın başına getirdi.

Manisa FK deplasmanında alınan 4-1’lik mağlubiyetin ardından ayrılık kararı alınan Erdal Güneş’in yerine Mnisa FK’dan ayrıldığı gün Mustafa Dalcı getirildi.

Mustafa Dalcı’nın yeni görevine imza töreninin ardından başlaması bekleniyor.