Üç okulun mücadele ettiği Liseli Genç erkekler futbol il birinciliğinde Spor Lisesi son maçını penaltılarda kazanarak şampiyon oldu. İl birinciliğinde ilk maçlarında Özel Sınav Anadolu Lisesi’ni yenen Spor Lisesi ve Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi takımları dün şampiyonluk için karşılaştılar.

Nazmi Avluca sahasında oynanan final maçı büyük bir çekişmeye sahne oldu. Maçın normal süresi karşılıklı gollerle 2-2 beraberlikle sona erdi. Şampiyon takımı belirlemek için yapılan penaltı atışları sonunda rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Spor Lisesi şampiyon olurken Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci Özel Sınav Anadolu Lisesi ise üçüncülük kupasını aldı.

Geçmiş yıllarda büyük bir rekabetin olduğu ve bir çok okulun mücadele ettiği Liseli Gençler Futbol il birinciliğinde son yıllardaki düşüş bu yılda devam etti. Futbol kulüplerin çok sayıda aktif olmasına karşın liseli gençler il birinciliğinde sadece üç okulun katılması ilimiz futbolunun geleceği adına son derece düşündürücü.