Trendyol 1.Lig ekiplerinden Iğdır FK’da teknik direktör İbrahim üzülmez ile yollar ayrıldı.

Trendyol 1'inci Lig'de geride kalan 21 maçta topladığı 33 puanla 7'nci sırada yer alan Iğdır FK’da sürpriz bir karar alındı.

Iğdır FK, 51 yaşındaki teknik adam yönetiminde 18 maça çıkarken; 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

İki hafta önce deplasmanda Sarıyer’e mağlup olan Iğdır FK’da İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırma noktasına gelmişti. Ancak yönetim İbrahim Üzülmez ile devam kararı almıştı.