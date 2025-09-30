2. Amatör Küme’de heyecan pazar günü oynanan üç maçla başladı. Ligde ilk haftayı farklı galip tamamlayan İkbalspor takımı liderlik koltuğuna oturdu.

Altı takımın tek grupta mücadele ettiği 2. Amatör Küme’de pazar günü oynanan ilk maçta İkbalspor ile Gençlerbirliği takımları karşılaştı. Maçta üstün bir oyun sonunda 5-1’lik skorla galip ayrılan İkbalspor grupta ilk haftanın lideri oldu.

Aynı sahada oynanan günün ikinci maçında ise Buharaspor ile Bayat Belediyespor takımları karşılaştı. Maç karşılıklı atılan gollerle 1-1 beraberlikle tamamlandı ve takımlar sezona birer puanla başladı. Haftanın ilçede oynanan tek maçında ise gol düellosu vardı. Osmancık Belediyespor ile Kargıserispor takımları arasındaki maçtan ev sahibi takım 7-4 galip ayrılarak üç puanla sezona iddialı bir başlangıç yaptı.