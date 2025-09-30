2. Amatör Küme’de heyecan pazar günü oynanan üç maçla başladı. Ligde ilk haftayı farklı galip tamamlayan İkbalspor takımı liderlik koltuğuna oturdu.

Sungurlu EFE’leri sezona galibiyet ile başladı: 3-2
Sungurlu EFE’leri sezona galibiyet ile başladı: 3-2
İçeriği Görüntüle

Altı takımın tek grupta mücadele ettiği 2. Amatör Küme’de pazar günü oynanan ilk maçta İkbalspor ile Gençlerbirliği takımları karşılaştı. Maçta üstün bir oyun sonunda 5-1’lik skorla galip ayrılan İkbalspor grupta ilk haftanın lideri oldu.

Aynı sahada oynanan günün ikinci maçında ise Buharaspor ile Bayat Belediyespor takımları karşılaştı. Maç karşılıklı atılan gollerle 1-1 beraberlikle tamamlandı ve takımlar sezona birer puanla başladı. Haftanın ilçede oynanan tek maçında ise gol düellosu vardı. Osmancık Belediyespor ile Kargıserispor takımları arasındaki maçtan ev sahibi takım 7-4 galip ayrılarak üç puanla sezona iddialı bir başlangıç yaptı.

Muhabir: Murat Karasu