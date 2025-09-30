SAHA: Devane.
HAKEMLER: Ramazan Boyraz, Y.Emre Tok, Emre Çelikcan.
ARCA ÇORUM FK U15: Hamdullah, Rüzgar, Ömer, Eyüp Eren, Selman, Kaan, Kuzey, M.Talha, Ali Sarper, Hüseyin, Eymen.
YEDEKLER: Ayaz, Metehan, Akın, Yiğit Eymen, Mustafa, Baran, Uras, İbrahim, Toprak.
BOLUSPOR U15: Artun, Enes Eymen, Mehmet, Oğuzhan, Kuzey, Enes, M.Ali, İbrahim, Ö.Faruk, Niyaz, Arda.
YEDEKLER: Ata, Aslan, Furkan, Cemil Efe, Emirhan, A.Burak, Tuan Alp.
GOLLER: Dk.43 Eyüp Eren, Dk.54 Yiğit Eymen (Çorum FK), Dk.64 Tuan Alp (Boluspor).
Muhabir: Fatih Battar