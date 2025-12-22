İsmet Kamak genç yaşta kaybettiği yakın dostu arkadaşı kardeşi Nihat Armutcu’yu unutmadı.

Uzun yıllardır çok yakın iki dost olan İsmet Kamak ve Nihat Armutcu birlikte bir takım çalıştırmak için çok çaba sarfettiler ancak bir türlü nasip olmadı.

Onların bu isteği Nihat Armutcu’nun genç yaşta vefatı nedeni ile gerçekleşme şansı bu dünyada kalmadı. Ancak onların bu dostluğu ve kardeşliğinin ne kadar içten olduğunu İsmet Kamak yaptıkları ile göstermeye devam ediyor.

İlimizde devam eden UEFA C Antrenör Kursu eğitmeni olarak Çorum’a gelen İsmet Kamak bulduğu ilk fırsatta vefasını bir kez daha gösterdi ve hemen İskilip’e giderek kardeşim dediği Nihat Armutcu’yu mezarında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında bir kez daha duygusal anlar yaşayan İsmet Kamak kardeşinin ruhuna fatiha okudu.

İsmet Kamak sosyal medyasından yaptığı paylaşımda ise ‘Kardeşim geldim Çorum’da kurstayım konuştuğumuz gibi. İki ay geçti ama sensizlik hiç hafiflemiyor. Boşluğun çok büyük ruhan şad mekanın cennet olsun kardeşim’ dedi.