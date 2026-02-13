Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında bugün sahasında karşılaşacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarını dün de sürdürdü.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki idmanda futbolcular, salonda aktivasyonun ardından top kapma ve maç taktiği üzerine çalışma yaptı.

ANTRENMANI BAŞKAN KORKMAZOĞLU DA İZLEDİ

Antrenman, kaleli oyunla sona ererken, antrenmanı Başkan Baran Korkmazoğlu da takip etti.

Futbolcularla yakından ilgilenen Korkmazoğlu, bugünkü maç öncesi motive konuşması yaptı.

Kırmızı-siyahlı ekip, İstanbulspor hazırlıkları tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.