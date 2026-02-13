Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş’tan Arca Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu’na iade-i ziyaret.

Çorum FK ile anlaştıktan sonra ilk ziyaretlerinden birini Ahmet Bektaş’a yapan Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu’da Bektaş iade-i ziyarette bulundu.

Çorum FK tesislerinde Hüseyin Eroğlu ile bir araya gelen Ahmet Bektaş kırmızı siyahlı takıma şampiyonluk yolunda başarılar diledi.

Ziyaret sırasında Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu’ndan sezon sonu için şampiyonluk sözü alan Başsavcı Bektaş, Çorum halkının takıma olan inancının tam olduğunu ifade etti.

Arca Çorum FK camiası, birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği bu anlamlı ziyaretin kendilerine moral ve motivasyon sağladığını belirtti.