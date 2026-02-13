Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’nde 2026 sezonu fikstür kura çekimi gerçekleştirildi.

Çorum Belediyespor, D Grubu’nda yer aldı.

İstanbul’daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde çevrimiçi olarak düzenlenen kura çekiminde, TB2L-EBBL Yönetmeni Birkan Batuk, kura çekiminin detayları ve lig yapısı ile ilgili takımlara bilgilendirmelerde bulundu.

Çorum Belediyespor, kura çekimi sonrasında D Grubu’nda yer aldı. Çorum Belediyespor’un grupta rakipleri Isparta Gençlik, Mersin Barosu, Selçuklu Belediyesi, Başkent Seğmenler ve Çukurova Üniversitesi oldu.

Müsabakalar 27 Şubat-2 Mart 2026 tarihleri arasında başlayacak ve 24-27 Nisan 2026 tarihleri arasında oynanacak son hafta grup karşılaşmalarıyla normal sezon tamamlanacak. Çorum Belediyesi ilk maçında deplasmanda Mersin Barosu ile karşılaşacak.

Normal sezon sonunda gruplarında ilk üç sırayı alan toplam 15 takım ile ilk üçe giren takımlarla oynanan müsabakalar sonucunda en iyi dördüncü olan takım play-off son 16 turunda mücadele etmeye hak kazanacak.

Play-off son 16 turunu geçen takımlar, son 8 turu oynayacak. Bu turu başarıyla tamamlayan 4 takım ise Final Grubu’nda mücadele edecek.

Final Grubu müsabakaları sonucunda ilk iki sırayı alan takımlar, Basketbol 2. Ligi’nde yer alma hakkı elde edecek.