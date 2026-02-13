Liseli Gençler Tenis il biinciliğinde kızlarda Mehmetçik Anadolu Lisesi erkeklerde ise Özel Çorum Ada Anadolu Lisesi şampiyonluğu kazandı.

Genç Kızlarda dört genç erkeklerde ise iki okulun mücadele ettiği Tenis İl birinciliği 9-11 Şubat tarihleri arasında Tevfik Kış Spor Salonu'nda yapıldı.

Dört okulun mücadele ettiği genç kızlarda Mehmetcik Anadolu Lisesi Zeynep Hisa Temel, Ela Naz Değirmenci, Selen Taşkırdı, Melisa Deren Selçuk ve Busenur Duzcu’lu kadrosu ile tüm maçlarını kazanarak şampiyonluğu kazandı.

Özel Çorum Anadolu Lisesi ikinci Osmancık İsmail Karataş Mesleti ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi ise dördüncü oldu.

İki okulun mücadele ettiği genç erkeklerde ise Ahmet Berat Arslan, Barış Özdemir. Caner Çürük, Mustafa Eren Kihtir7li kadrosu ile rakibini yenerek şampiyonluğu kazanırken Mehmetçik Anadolu Lisesi ise ikincilik kupasının sahibi oldu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalya okullara ise kupaları verildi. Şampiyon olan okullar ilimizi Türkiye Şampiyonasında temsil etmeye hak kazandılar.