Arca Çorum FK ligin 25. hafta maçında bu akşam evinde İstanbulspor’u konuk edecek.

Ligde üç maçlık galibiyet serisinin ardından geçtiğimiz hafta sonu Vanspor deplasmanında rakibine 3-1 mağlup olarak haftayı puansız kapatan kırmızı siyahlı takım bugün evinde kazanarak yeni bir başlangıç yapmak istiyor.

Sezona Süper Lig hedefi ile başlayan kırmızı siyahlı takım beklentilerin uzağında kalarak ligde 24. haftada yedinci mağlubiyetini aldı. Çorum FK’da bu akşam oynanacak maçta Vanspor maçında kırmızı kart gören kaleci Sehiç dışında eksik bulunmuyor.

Hasan Hüseyin ve Sadık Arda sahada

Kırmızı Siyahlı takımda bahis soruşturmasında üç ay ceza alan isimler kaleci Hasan Hüseyin ve Sadık Arda cezalarını tamamladılar ve bugünki maçta foırma giyebilecekler.