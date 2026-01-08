Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Çorum ve Sungurlu'daki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Dere, Sungurlu Belediyesi Sosyal Tesisi'nde düzenlenen toplantıda, 2025'te tamamladıkları çalışmalarla 2026'da yürütecekleri projeleri değerlendirdi.

Sungurlu’nun altyapı sorunlarını kalıcı şekilde çözdüklerini belirten Dere, açılan su kuyularının yanı sıra 15 bin metre içme suyu hattı döşendiğini, 122 kilometre asbestli borunun değiştirildiğini söyledi.

Belediyeye kazandırılan asfalt plent tesisi sayesinde yol çalışmalarında ivme yakalandığını vurgulayan Dere, 45 bin ton sıcak asfalt, 95 bin metrekare parke taşı ve 90 bin metre sathi kaplama çalışmasını tamamladıklarını bildirdi.

Yukarı Sanayi Sitesi Toplu İş Yerleri’nin anahtar teslim sürecine gelindiğine dikkati çeken Dere, halk ekmek fabrikasının inşasının devam ettiğini, aşevi kurulması için de planlama yapıldığını kaydetti.

İlçede ruhsat, proje ve inşaat süreci devam eden 3 bini aşkın nitelikli konut bulunduğunu aktaran Dere, savunma sanyi yatırımlarıyla ilçenin büyüdüğünü ifade etti.

Dere, belediye bütçesinin yüzde 363 artarak 2026'da 2 milyar 89 bin liraya ulaştığını dile getirdi.

Belediye olarak Hilal Kart sahibi ailelerde 203 öğrenciye 2026'da 6 milyon 90 bin lira eğitim yardımında bulunacaklarını belirten Dere, "Hoşgeldin Bebek Paketi" uygulamasının da devam edeceğini söyledi.

Çocuk ve genç meclisleri ile katılımcı belediyeciliği güçlendirdiklerinin altını çizen Dere, bu sayede gençlerin de kentin yönetiminde söz sahibi olduğunu ifade etti.

Dere, belediyenin güneş enerji santrali yatırımı için gerekli tahsislerin yapıldığını, son onayın ardından inşasına başlanacağını bildirdi.

Eski sanayi bölgesinin kentsel dönüşüm alanı olarak belirlendiğini dile getiren Dere, imar planı revizyonlarının tamamlanmasının ardından ilk etap çalışmalarına başlanacağını söyledi.

Tarihi hamam ile ahşap ve taş binaların restorasyonu için Vakıflar Genel Müdürlüğü ile sürecin başlatıldığı anlatan Dere, 2026'da geleneksel yağlı güreşlerin devam edeceğini, düğün salonları, mahalle konakları, kapalı pazar yerleri, otel ve emekli kafe projelerinin hayata geçirileceğini, kadınlar ve gençler için kültür gezilerinin süreceğini sözlerine ekledi.