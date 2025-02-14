Hurda araç teşviki, TBMM'ye sunulan kanun teklifiyle yeniden gündeme geldi.

Yaşı büyük araçların trafikten çekilmesi amaçlanan teklifte hurda teşviki olarak ÖTV indirimi öngörülüyor. Söz konusu gelişme, 25 yaş üstü araçların fiyat ve ilanlarına da yansıdı.

Hurda ve yaşı büyük araçlar için teşvik haberleri son dönemde yine gündemde... 25 yaş ve üzeri araçlara sahip vatandaşların, ÖTV'siz sıfır araç alabilmelerine olanak tanıyacak bir kanun teklifi TBMM'ye sunuldu.

Teklif ile aracını dönüşüme verenlerin, yeni araç alımlarında Özel Tüketim Vergisi'nden muaf tutulması talep edildi. Söz konusu teşvikin bir defalığına mahsus olmak üzere Türkiye'de üretilen otomobiller için geçerli olması istenildi.

TRAFİKTEKİ ARAÇLARIN YÜZDE 25'İ 21 YAŞINDAN BÜYÜK

Teklifte, ithalatın azaltılması, akaryakıt israfının önüne geçilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi gerekçe olarak gösterildi.

Kanun teklifinde şu ifadeler yer aldı: "TÜİK verilerine göre 2023 yılı sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 28 milyon 740 bin 492 adet olarak açıklanmış, bu sayı 2024 yılının Ağustos ayında 30 milyonu aşmıştır.

Yine TÜİK'e göre Türkiye'de trafiğe kaydı bulunan araçların yaş ortalaması ise 14,5 olarak hesaplanmıştır. Araç sayısının yüzde 25'Iik kısmı ise 21 yaşından büyük taşıtlardan oluşmaktadır."

İLAN SAYISI VE FİYATLAR ARTTI

Teklif yasalaşırsa 2000 model ve daha eski araç sahipleri sıfır araç alımında ÖTV indiriminden yararlanabilecek.

Bu durum ikinci el araçların fiyatlarına da yansıdı. Geçtiğimiz aylarda 50 bin TL'ye satılan araçlar 100-150 bin TL'ye kadar çıktı.

"HURDA TEŞVİKİNE UYGUN"

Fiyatlarla birlikte bu araçların ilan sayısında da artış yaşandı.

İkinci el araç satışı yapılan ilan sitelerinde "Hurda teşvikine uygun", "Acil değil, hurda teşvikini bekliyoruz" gibi başlıklı ilanlar dikkat çekiyor.

HANGİ MODELLER ALINABİLECEK?

Teklifte yerli üretim araçların kapsam dahiline alınması öngörülüyor.

Teklif olduğu gibi yasalaştığı takdirde 6 farklı markanın 12 modeli kapsam dahiline giriyor.

Bu modeller Togg T10X, Toyota CH-R, Hyundai Bayon, Hyundai i20, Hyundai i10, Ford Tourneo Custom, Ford E-Transit, Ford Transit, Fiat Fiorino, Fiat Egea Cross, Fiat Egea ve VW Transporter olacak. (NTV)