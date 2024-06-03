Bu yıl 27.si düzenlenen ve geçtiğimiz yıllarda bu turnuvaya ismi verilen Yakup Burak Koşar Orta Kuşak Futbol Turnuvasında iki grupta ilk maçlar tamamladı. Turnuvanın ilk gününde cuma akşamı kırmızı grupta cumartesi akşamı ise siyan grupta takımlar ilk maçlarına çıktılar.

Turnuvanın ilk maçında Kırmızı Grupta mücadele eden İlk Adım Gıda ile Kurt Elektirik takımları karşılaştı,. Rakibi önünde ilk yarıdaki etkili oyunu ile farka giden Kurt Elektirik rakibini 90 yenerek turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı. Kurt Elektirik takımında Hakan takımının dokuz golünden altısını atarak farklı galibiyette büyük pay sahibi oldu.

Günün ilinci maçında da farklı galibiyete TT Doğa Gıda takımı aynı skorla ulaştı. Düvencispor önünde ilk yarısını 8-0 önde tamamladığı maçtan 9-0 galip ayrılan FKK Doğa Gıda takımı iddiasını ortaya koydu.

Bu iki maçta iki futbolcu attıkları altışar golle turnuvanın gol krallığında iddialını olduğunu gösterdilr. FKK Doğa Gıda takımından irfan attığı altı golle takımını farklı galibiyete taşıdılar.

Grubun diğer maçında ise Saylan Çelik ile Şirinler Grup Alaca takımları arasınndaki maçtan Saylan takımı Ümit ve Mahir’in attığı gollerle 2-0 yenerek gruba üç puanla başladı.

Cumartesi akşamı oynanan Siyah grup ilk maçında ise Eker İnşaat ile Beyaz Saray Düğün Salonu arasındaki büyük çekişmeden gol sesi çıkmadı. İki takımda turruvaya birer golle başladı.

İkinci maçta ise CNR Elektirik ile Es Bilişim takımları arasındaki maçta Es Bilişim takımı ilk yarısını 3-0 önde tamamladığı maçı 4-0 kazanarak gruba üç puanla başladı. Grupta ilk haftayı Kalesnisar takımı bay geçti. Turnuvaya beyaz grupta ilk maçlar ise dün akşam oynandı.