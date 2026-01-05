TFF 2. Lig ekiplerinden Aliağa FK, geçtiğimiz sezon Çorum FK forması giyen Burak Süleyman ile el sıkıştı.
31 yaşındaki oyuncu, Aliağa FK’nın kampına katıldı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını play-off hattında tamamlayan zirve adaylarından Aliağa Futbol, tecrübeli futbolcu Burak Süleyman'ı kadrosuna dahil etti.
Son olarak 1. Lig ekibi Manisa FK formasını terleten 31 yaşındaki forvet imzayı atar atmaz yeni takımıyla kampa katıldı.
Sancaktepe Belediyespor'da yetişen Burak Süleyman daha sonra Gölcükspor, Kocaelispor, Göztepe, Bandırmaspor, Sakaryaspor, Pendikspor, Çorum FK ve Manisa FK'da top koşturdu.
Manisa FK'da sezonun ilk yarısında 16 müsabakaya çıkan Burak Süleyman 978 dakika sahada kalıp 4 kez fileleri sarstı.