Çorum Belediyesi, semt pazarlarında yeni uygulamayı hayata geçirdiği, pazarda satılan ürünlerin bir kısmını artık vatandaşlar seçip alabilecek.

Buna göre semt pazarlarında; çilek, şeftali, kayısı, muz, kiraz, vişne, üzüm, kivi, incir, Trabzon Hurması, ahududu, erik, kızılcık, kuşburnu, iğde, dut, böğürtlen, avokado, Yaban Mersini, balık çeşitleri, şarküteri ürünü, süt ürünleri, kuru bakliyat, kurutulmuş ürünler, baharat ve aktar, bamya, enginar, unlu mamuller, mantar çeşitleri, meyve marmelatı, pekmez ve ürünleri, salça, bal, reçel, cezerye, madımak, yaprak (asma), kuruyemiş seçal ürünlerine dahil edilmeyecek. Belirtilen ürünlerin dışında kalan tüm ürünler seçilerek alınabilecek.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum semt pazarlarının Türkiye’de örnek olarak gösterilmesi adına adımlar attıklarını ifade etti. Seçtirmeyen esnafa ise ceza verileceğini belirten Başkan Aşgın “İlimizde tüm pazarlarımızı kapsayacak şekilde yeni bir döneme giriyoruz. Seç-Al kararına uymayan pazarcı esnafımıza yönetmeliğin 27-1/D maddesinde sayılan “Satıştan Kaçınmak” suçundan tahsisin iptali işlemini gerçekleştireceğiz" dedi.