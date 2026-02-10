Çorum Veteranlar Basketbol Liginde finalistler belli oldu.

Yarı final maçlarını kazanan Bastonia ile OFK İnşaat takımları şampiyonluk için karşılaşacaklar.

Yedi takımın çift devreli lig statüsünde mücadele ettiği Veteranlar Basketbol Liginde ilk dört sırayı alan takımlar çapraz olarak yarı finalde karşı karşıya geldiler. OFK İnşaat ile Erdemli Tarım arasındaki maçta OFK İnşaat takımıbüyük bölümünü önde götürdüğü maçın dördünce periyotunda farkı açtı ve rakibini 61-48 yenerek finale yükseldi.

Diğer yarı final maçında ise Gelişim Basketbol ile Bastonia takımları arasındaki maç büyük bir çekişmeye sahne oldu. İlk devreyi Bastonia takımı 24-21 önde tamamladı.

Ücüncü periyotta dengeyi kuran üstünlüğü ele geçiren Gelişim Basketbol son periyota 35-33 önde girdi. Son periyotta yeniden üstünlüğü ele geçiren Bastonia bu periyodu 17-12 maçıda 50-47 kazanarak finale yükseldi.

15 Ocak pazar günü Atatürk Spor Salonunda saat 18’de Gelişim Basketbol ile Erdemli Tarım Basketbol takımları üçüncülük dördüncülük saat 20’de ise Bastonia ile OFK İnşaat takımları şampiyonluk için karşılaşacaklar.