İlkini 2020 yılında kutlamaya başladığımız Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü bugün de ilk gün coşkusuyla yurdun dört bir yanında meslektaşlarımızın öncülüğünde istihdam alanımız olan tüm kamu/özel kurum ve kuruluşlarında, üniversitelerimizde kutlanmaktadır. Bu yazıda 30 Eylül Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü kutlamaları vesilesiyle bu yıl da yeniden Uzm. Psk. Dan Aykut Aydemir'le bir araya gelerek alana dair görüşlere yer verilmiştir. Görüşlerini paylaşarak yazının hazırlanmasına katkıda bulunan kıymetli meslektaşım Uzm. Psk. Dan. Aykut Aydemir'e teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm meslektaşlarımın 30 Eylül Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü kutlu olsun.

1. Öncelikle sizi yeniden tanıyabilir miyiz? Eğitim sürecinizden, mesleğe adım atışınızdan ve deneyimlerinizden bahseder misiniz?

Elbette, keyifle anlatacağım çok güzel bir yıl geçirdim ve yeni deneyimler kazandım. Geçen yıl konuştuklarımıza ilavelerde bulunmadan önce eğitim sürecimden bahsetmek isterim. Çorum'da doğdum ve büyüdüm. Lise eğitimimi Çorum Eti Lisesi'nde, lisans ve yüksek lisans eğitimimi ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde tamamladım. Yüksek Lisans tezimi "Psikolojik danışmanların mesleki tatmin, tükenmişlik ve merhamet yorgunluğu düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi" üzerine yazdım. Yüksek lisans eğitimime devam ederken diğer yandan Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteklediği projeler arasında yer alan İntiharla Mücadelede Danışmanlık Ağına Tutun (İMDAT) Projesinde Çorum İl Koordinatörü olarak görev aldım ve intiharla mücadele üzerine beş yüz saat üzerinde eğitim aldım ve gönüllü psikolojik danışmanlık yaptım. 2021 yılında Pozitif Psikoterapi üzerine çalışmaya başladım ve World AssociationforPositiveandTransculturalPsychotherapy üyesi olarak dört yıl süren temel eğitim ve master eğitimlerini ayrıca süpervizyon süreçlerini tamamladım. 2023 yılında Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Çorum İl Başkanlığı görevini üstlenerek 2025 yılı Eylül ayına kadar sürdürdüm. Geçtiğimiz hafta Ankara'da gerçekleşen 17. Olağan Seçimli Genel Kurul ilebirlikte il başkanlığı görevimden ayrıldım. İlkini şehrimizde 23-24 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz 1. Ulusal Pozitif Psikoloji Sempozyumu'nda Sempozyum Başkanı olarak görev aldım. Bunun yanında Türk PDR Derneği çalışmalarındasempozyum, ve kongrelerde Pozitif Psikoterapi temelli atölyeler ve seminerler ile mesleğimizin geleceği olan genç meslektaşlarımıza katkıda bulunmaya çalıştım. İl Başkanlığı görev sürem boyunca meslektaşlarımızın gelişimi için Çorum Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve diğer kurumlar ile işbirliği yaparak pek çok çalışmaya yönetim ekibim ile birlikte imza attım.

2. 30 Eylül Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü sizin için ne ifade ediyor?

Geçen yıl bu soruyu yanıtlarken söylemeyi çok istemiştim ama görevim sebebiyle ifade etmenin uygun olmadığını düşünmüştüm. Şimdi gönül rahatlığıyla ifade edebilirim. İlan edildiği günden bu yana hem doğum günümü hem de Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü'nü kutluyorum içten içe. Bunun benim için muazzam bir ayrıcalık olduğunu hissediyorum. Yalnızca bu bile bugüne yüklediğim anlamı yükselten bir durum. 29 Eylül'ü 30 Eylül'e bağlayan gece her yıl olduğu gibi "İyi ki psikolojik danışmanım" diyorum.

3. Psikolojik danışmanlık alanında gözlemlediğiniz temel sorunlar ya da eksikler nelerdir? Bunlara yönelik önerileriniz neler olabilir?

Bunu farklı bir bakış açısı ile ele almak istiyorum. Üniversitelerimizin lisans eğitimleri süresince meslektaş adaylarımız bireysel ve grup psikolojik danışmanlığı dersleri ile birlikte süpervizyonlarını da almaktadırlar. Mezun olup sahaya çıktıklarında heyecanları göz kamaştırıyor. Ancak araştırmalar göstermektedir ki ortalama beş yıl sonra tükenmişlik ve merhamet yorgunluğu düzeylerinde artış görülmektedir. İlgili kurum ve kuruluşların meslektaşlarımızın gelişimine bu açıdan katkı sunması oldukça önem arz etmektedir. Gelişimlerini desteklemek adına hizmetiçi eğitimler sunması, akran süpervizyonu desteği için ortam oluşturması ve hizmet şartlarını iyileştirmesi gerekmektedir. Bu yıl, derneğimiz ile İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz işbirliğinde meslektaşlarımıza Pozitif Psikoterapi Temelli Akran Süpervizyonu desteği sundum ve katılım gösteren meslektaşlarımız sekiz hafta sonunda süreçten oldukça memnun kaldı ve tükenmişlik düzeylerinde azalma ortaya çıktı ayrıca mesleki tatmin düzeylerinde artış da gözlendi. Haliyle,lisans eğitimi mesleki gelişimin zirvesi değil yalnızca başlangıcıdır. Gelişim, sürekli olmalı ve ilgili kurum ve kuruluşlar vasıtasıyla da desteklenmeye devam etmelidir. Bireysel olarak bunu sürdürmeleri, iş şartları ve maddi olanaklar sebebiyle mümkün olmayabilir.

4. Mesleğinizin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Sizce bu alan nasıl bir gelişim gösterecek?

İnsana ve onun ruhuna dokunan bir meslek olarak psikolojik danışmanlık mesleğinin, bir sarraf titizliğinde muhafaza edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabi bunun erişilmesi güç bir hizmet olmasından yana değilim. Muhafaza ederken erişiminin kolaylaştırılması gerekliliğini de göz ardı etmemek gerekir. Son zamanlarda, yapay zeka vasıtasıyla bu hizmete yönelik kullanıcıların deneyimlerini paylaştığını görüyorum. Bunun temel sebebinin erişebilirlik ve kolaylık olduğu aşikardır. Ancak yapay zeka vasıtasıyla yaşanan deneyimlerin profesyonel hizmete uzak olduğunu unutmamak gerekir. Bu açıdan, insan ruhuna temas eden profesyoneller olarak, yapay zekanın yerini alamayacağı mesleklerden biri olduğunu düşünüyorum. Gelişim olarak, yapay zekanın desteğini belli noktalarda kabul edebiliriz. Bireysel psikolojik danışma hizmetlerinde, özellikle bazı tekniklerin kullanımında teknolojinin sağlayacağı pek çok gelişimi göreceğiz. Bugün değil belki ama gelecekte Özel Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezleri'nin toplum yararına öneminin anlaşıldığı, ilgili Bakanlıklar vasıtasıyla kullanımın yönlendirmeler ile yaygınlaştırıldığı ve belki de sağlık sigortaları vasıtasıyla ücretsiz olarak ihtiyaca karşılık verebildiği günleri de göreceğiz diye umut ediyorum.

5. İki yıl süren Türk PDR Derneği Çorum İl Temsilciliği süresince birçok faaliyet yürüttünüz. Sizin için en anlamlı olan etkinlik ya da çalışma hangisiydi? Bize biraz bahseder misiniz?

Pek çok çalışma ve işbirliği yürüttük ancak Çorum Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında gerçekleştirdiğimiz 1. Ulusal Pozitif Psikoloji Sempozyumu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerçekleştirdiğimiz Pozitif Psikoterapi Temelli Akran Süpervizyonu çalışmalarının yeri çok başkaydı benim için. Her iki çalışma da ulusal anlamda ilk olan çalışmalardı. Bu çalışmaların hazırlık süreçlerinden itibaren yoğun heyecan hissettim ve mesleğime güçlü katkılarının olacağını bilerek hareket ettim. 1. Ulusal Pozitif Psikoloji Sempozyumu'nun ikinci gününde akran süpervizyonu gruplarından meslektaşlarımız kişisel deneyimlerini bir panel ile paylaştı ve onların heyecanlarına sempozyum katılımcıları da ortak oldu. Tarifi mümkün olmayan bir deneyimdi.

6. Türk PDR Derneği (veya meslek örgütleri) hakkında düşünceleriniz neler? Çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu soruya ilimizdeki iki yıllık temsilcilik görevimden yola çıkarak cevap vermek istiyorum. Çeşitli kurumlarda hizmet veren meslektaşlarımızın kişisel gelişimlerine katkıda bulunan eğitimlere erişim noktasında kilit rol oynadığını düşünüyorum Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği'nin. Bir meslek çatı örgütü olarak, Çorum'da üniversitede bölümü olmayan ama sanki varmışçasına sahadaki tüm meslektaşlarımıza aktif bir deneyim sundu. Haliyle derneklerin, kamu kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak hizmet sunmasınıoldukça önemli buluyorum. Meslektaşlarımızın bu oluşumları desteklemeleri, üye olmaları ve yönetim kurullarına talip olmalarını oldukça kıymetli buluyorum. Nasip oldu, iki yıl bu görevi üstlendim ancak kişiler değildir önemli olan, oluşumlardır. Bu anlayış ile hareket ettim hep ve ilimizde yönetime talip olacak meslektaşlarımın da bu anlayış ile hareket etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Kendilerine şimdiden başarılar ve kolaylıklar diliyorum.

7. Geçen sene olduğu gibi bu yılda bir "İyi ki psikolojik danışmanım" cümlesi kurmak ister misiniz?

Elbette, hep söylediğim gibi; mesleğini sevenlerin, kendisini bu mesleğe ait hissedenlerin, geçmiş bir yılını iyi ki psikolojik danışmanım diyerek geçiren ve gelecekteki bir yılını da mesleğine adayacak olan meslektaşlarımın "Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü" kutlu olsun.