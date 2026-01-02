Çorum'un Laçin ilçesinde yapımı tamamlanan Laçin Ulu Camii ve şadırvanı, düzenlenecek programla ibadete açıldı.
Açılış programı, Laçin Belediye Başkanı Mustafa Toydemir öncülüğünde, Laçin İlçe Müftülüğü koordinesinde gerçekleştirildi.
Açılışa Vali Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Nurettin Karaca, Laçin Kaymakamı Murat Yeşilyurt, Laçin Belediye Başkanı Mustafa Toydemir, bazı daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.
Açılış programı kapsamında Kur’an-ı Kerim tilaveti dinlenirken, Cuma namazı ilçe halkıyla birlikte eda edildi.
Yapımı Çorum Belediyesi tarafından gerçekleştirilen şadırvanın, cami cemaatinin ihtiyaçlarına daha sağlıklı şekilde hizmet vermesi amaçlanıyor.
Açılış töreni, duaların ardından sona erdi.