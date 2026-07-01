Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), bu hafta milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yoğun bir gündemle mesaisine devam ediyor.

Genel Kurul'un görüşmeye başlayacağı "Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik düzenlemelerin yanı sıra yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için de devrim niteliğinde kararlar içeriyor.

YAŞADIĞI ÜLKEDE SİLAH ALTINA ALINANLAR MUAF OLACAK

AK Parti kurmayları tarafından hazırlanan ve Meclis'e sunulacak olan kanun teklifinin en dikkat çekici maddesi, gurbetçilerin askerlik statüsüyle ilgili oldu. Yaşadıkları ülkede askerlik hizmetini yerine getiren Türk vatandaşları, Türkiye'deki zorunlu askerlik görevinden muaf tutulabilecek.

Söz konusu muafiyetin hangi ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarını kapsayacağını ve şartlarını belirleme yetkisi ise doğrudan Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) bırakılacak.

MAĞDURİYETLER TARİHE KARIŞIYOR

Mevcut sistemde, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları askerlik görevlerini konsolosluklar aracılığıyla "dövizle askerlik" yaparak yerine getirebiliyordu. Ancak bu imkandan faydalanmayan veya yaşadığı ülkede zaten askerlik yapmış olan kişiler, yasal olarak büyük bir sorunla karşılaşıyordu. Hazırlanan yasanın temel hedefi ise şu şekilde özetleniyor:

"Yapılacak düzenlemeyle, yaşadıkları ülkede zorunlu askerliğini yapan ancak Türkiye'deki yükümlülüklerini yerine getirmedikleri için resmi olarak 'asker kaçağı' durumuna düşen gurbetçilerin yasal mağduriyetlerinin tamamen giderilmesi amaçlanıyor."

400 BİN KİŞİ FAYDALANACAK

Edinilen bilgilere göre, Meclis'ten geçmesi beklenen bu tarihi askerlik muafiyeti düzenlemesinden, an itibarıyla yurt dışında yaşayan yaklaşık 400 bin Türk vatandaşının faydalanması öngörülüyor.