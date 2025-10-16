Çorum Taekwondosu’nun en eski hocalarından Muharrem Saltan 41.yılını hazırlanan pasta ile kutladı.

Çorum’da ilk Taekwondo antrenörlerinden ve kurduğu Atılımspor salonu ile bu ve diğer branşlardaki sporculara 41 yıldır aktif olarak hizmet veren Muharrem Saltan’a bu mutlu gününde Tekvando camiası yalnız bırakmadı.

Atılımspor Saloruna düzenlenen 41. yıl etkinliğine Taekwondo İl Temsilcisi İshak Kepçeli, Gençlikspor ve Milli takım antrenörü İlhan Aşkın, Antrenör Şahin Güler, Judo İl Temsilcisi ve antrenörü Hüseyin Üstündağ ile sporcular ve velileri katıldılar.

Kutlamada konuşma yapan Taekwondo İl Temsilcisi İshak Kepçeli kendisinde de büyük emeği olan Muharrem Saytan’ı yaptığı başarılı çalışmaları ile Çorum sporu adına çok önemli bir isim olduğunu belirterek kendisine verdiği emekler ve katkılar için teşekkür ederek başarılı çalışmalarının devamını diledi.

Diğer konuşmacılarda Muharrem Saltan’ın Çorum Taekwondosuna sayısız sporcular yetiştirdiği ve buna aynı hırs ve azimle devam ettiğini belirterek nice 41 yıllara dileğinde bulundular.

Sporcu velisi Osman Türker ise pasta ile birlikte yazdığı notu Muharrem Saltan’a okudu. Türker, “Bugün burada, sadece bir spor salonunun değil. Bir ömrün emeğini, azmini ve yüreğini kutluyoruz.41 yıl. Dile kolay yıllardır sabırla, disiplinle, tutkuyla hem bedenleri hem ruhları güçlendirdiniz hocam. Nice insanın hayatına dokundunuz, kimine umut oldunuz, kimine yön verdiniz. Bu salonun duvarlarında sadece ter yok; emek, sevgi, karakter ve dostluk da var. Herkesin hayatında bir iz bırakan bir hocaya denk gelmek kolay değil. Sizi tanımak, sizin öğrenciniz olmak bizim için büyük bir şans. Bu 41 yılın her biri; alın terinizin, inancınızın ve gönül vermenizin eseri. Tüm kalbimizle söylüyoruz hocam; iyi ki varsınız, iyi ki bu salon sizinle var olmuş. Nice güçlü, sağlıklı ve mutlu yıllara’ dedi.

Konuşmaların ardından Muharrem Saltan hazırlanan kutlama pastasını kesti ve tüm katılımcılara kendisini bu mutlu gününde yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.