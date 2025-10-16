Voleybolda alt yapı kategorilerine başvurular 7 Kasım’da sona erecek.

Voleybol İl Temsilcisi Mahmut Uysal, genç, yıldız, küçük, midi ve mini kategorilerinde yapılacak olan il birinciliğine katılmak isteyen takımların 7 Kasım cuma günü mesai bitimine kadar başvurularını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde Ali Haydar Teke’ye bildirmeleri gerektiğini söyledi.

İl Temsilcisi Uysal genç kategorisinin fikstür çekiminin 12 Kasım çarşamba günü Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacağını ve müsabakaların 17 Kasım pazartesi günü başlayacağını açıkladı.

Kulüplerin gençler, yıldızlar, küçükler, midi ve miniler kız erkek kategorilerinde mücadele edecek kulüplerin hangi kategorilerde katılacaklarını Ali Haydar Teke’ye dilekçe ile teslim etmeleri veya bilgi almak için 05324380750 nolu telefonu arayabilecekler.