Çorum, Tokat,Amasya ve Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 778 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Çorum 'da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle özellikle yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Aralıklarla devam eden yağış nedeniyle il merkezinde 123, İskilip ilçesinde 35, Bayat'ta 27, Uğurludağ'da 7, Alaca'da 32, Sungurlu'da 37, Mecitözü'nde 12, Ortaköy'de 13, Osmancık'ta 28, Kargı'da 23, Oğuzlar'da 3, Boğazkale, Dodurga ve Laçin'de 4'er olmak üzere 352 köy yolu ulaşıma kapandı.